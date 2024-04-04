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Омбудсмен рассказал, могут ли сотрудники ТЦК задерживать людей на улице

Сегодня 09:38
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Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не могут задерживать граждан Украины на улицах.

Новости Днепра про Омбудсмен рассказал, могут ли сотрудники ТЦК задерживать людей на улице

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Суспільному.

Они не могут ходить по улицам и физически задерживать граждан Украины с применением физической силы. Не могут. Это нонсенс. Кто от этого выиграет? Армия? Нет. Граждане Украины, которые боятся выходить на улицу? Нет, — считает омбудсмен.

По его словам, если надо проводить так называемые рейды, то в составе группы обязательно должны быть представители Национальной полиции.

Именно они проверяют документы. После этого они предоставляют сведения сотрудникам ТЦК для проверки, есть ли такой гражданин Украины в реестре военнообязанных или нет, — пояснил Лубинец.

Он добавил, что именно сотрудники Нацполиции «имеют право останавливать людей, проверять документы, принимать решения, озвучивать какие-то законные требования». При этом омбудсмен выступает против расширения полномочий ТЦК.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине снизили призывной возраст до 25 лет: президент подписал закон.

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Новости Днепра про Омбудсмен рассказал, могут ли сотрудники ТЦК задерживать людей на улицеУкраїнська Новости Днепра про Омбудсмен рассказал, могут ли сотрудники ТЦК задерживать людей на улицеРусский

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