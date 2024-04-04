Омбудсмен рассказал, могут ли сотрудники ТЦК задерживать людей на улице

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не могут задерживать граждан Украины на улицах.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Суспільному.

Они не могут ходить по улицам и физически задерживать граждан Украины с применением физической силы. Не могут. Это нонсенс. Кто от этого выиграет? Армия? Нет. Граждане Украины, которые боятся выходить на улицу? Нет, — считает омбудсмен.

По его словам, если надо проводить так называемые рейды, то в составе группы обязательно должны быть представители Национальной полиции.

Именно они проверяют документы. После этого они предоставляют сведения сотрудникам ТЦК для проверки, есть ли такой гражданин Украины в реестре военнообязанных или нет, — пояснил Лубинец.

Он добавил, что именно сотрудники Нацполиции «имеют право останавливать людей, проверять документы, принимать решения, озвучивать какие-то законные требования». При этом омбудсмен выступает против расширения полномочий ТЦК.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине снизили призывной возраст до 25 лет: президент подписал закон.

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