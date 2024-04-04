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  • Никопольский Хатико месяц не отходил от свалки, где его покинул хозяин: история верного пса

Никопольский Хатико месяц не отходил от свалки, где его покинул хозяин: история верного пса

Сегодня 10:30
просмотров

В Никополе старая овчарка целый месяц ждала хозяина на свалке, где он его оставил.

Новости Днепра про Никопольский Хатико месяц не отходил от свалки, где его покинул хозяин: история верного пса

Никопольскому Хатико ищут нового хозяина. Поисками нового владельца для собаки занимается местная волонтер Анастасия.

Вот так выглядит предательство! Почти месяц овцевод не отходил с того места, где его покинул хозяин – дьявол двуногий, на свалке среди развалин. Старый пастух до последнего дня ожидал, что тот все-таки вернется за ним… Эти слезы хозяин даже не почувствует… Эти фото сделаны в ожидании преданного пса своему хозяину, — пишет Настя Князева.

Собаку назвали Осман. Он обессиленный и худой, но добрый, даже позволял щенкам забирать у него еду из-под носа. Ибо у него есть любящее и заботливое сердце к другим, в отличие от людей.

Сейчас для Османа ищут любящую семью.

Все детали можно узнать ТУТ. 

Новости Днепра про Никопольский Хатико месяц не отходил от свалки, где его покинул хозяин: история верного пса

Новости Днепра про Никопольский Хатико месяц не отходил от свалки, где его покинул хозяин: история верного пса

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Новости Днепра про Никопольский Хатико месяц не отходил от свалки, где его покинул хозяин: история верного псаУкраїнська Новости Днепра про Никопольский Хатико месяц не отходил от свалки, где его покинул хозяин: история верного псаРусский

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