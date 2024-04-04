Никопольский Хатико месяц не отходил от свалки, где его покинул хозяин: история верного пса

Никопольскому Хатико ищут нового хозяина. Поисками нового владельца для собаки занимается местная волонтер Анастасия.
Вот так выглядит предательство! Почти месяц овцевод не отходил с того места, где его покинул хозяин – дьявол двуногий, на свалке среди развалин. Старый пастух до последнего дня ожидал, что тот все-таки вернется за ним… Эти слезы хозяин даже не почувствует… Эти фото сделаны в ожидании преданного пса своему хозяину, — пишет Настя Князева.
Собаку назвали Осман. Он обессиленный и худой, но добрый, даже позволял щенкам забирать у него еду из-под носа. Ибо у него есть любящее и заботливое сердце к другим, в отличие от людей.
Сейчас для Османа ищут любящую семью.
Все детали можно узнать ТУТ.
Читайте также:
Автор:
В Днепре большое количество предприятий и частных фирм срочно ищут…
В Днепре в озере на Победе поселились черепахи.
Липовые букмекеры "разводили" людей.
В Днепре мужчина обворовал Миграционную службу.
Весна набрала обороты!
В Днепре большое количество предприятий и частных фирм срочно ищут работников. Сотрудников не хватает и соискателей готовы брать без опыта и без испытательного срока. Главное требование, которое работодатели выдвигают претендентам на срочную работу в Днепре – желание заработать деньги и…
В Новомосковском районе 31-летняя женщина родила пятого ребенка в "скорой".
Хорошего дня, друзья!
Школьники, которые находятся за границей, но должны сдать НМТ, могут это сделать за пределами Украины.
В Верховной Раде выбрали новые названия для Першотравенска и еще 4 поселков Днепропетровщины.
Сейчас говорить о повышении тарифов не стоит.
В Днепре в озере на Победе поселились черепахи.
Из больницы Руднева уволили нескольких сотрудников.
Липовые букмекеры "разводили" людей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!