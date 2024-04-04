Никопольский Хатико месяц не отходил от свалки, где его покинул хозяин: история верного пса

В Никополе старая овчарка целый месяц ждала хозяина на свалке, где он его оставил.

Никопольскому Хатико ищут нового хозяина. Поисками нового владельца для собаки занимается местная волонтер Анастасия.

Вот так выглядит предательство! Почти месяц овцевод не отходил с того места, где его покинул хозяин – дьявол двуногий, на свалке среди развалин. Старый пастух до последнего дня ожидал, что тот все-таки вернется за ним… Эти слезы хозяин даже не почувствует… Эти фото сделаны в ожидании преданного пса своему хозяину, — пишет Настя Князева.

Собаку назвали Осман. Он обессиленный и худой, но добрый, даже позволял щенкам забирать у него еду из-под носа. Ибо у него есть любящее и заботливое сердце к другим, в отличие от людей.

Сейчас для Османа ищут любящую семью.

Все детали можно узнать ТУТ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: