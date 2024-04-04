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  • На Дніпропетровщині сержант ЗСУ обіцяв знайомому допомогти в ухиленні від мобілізації за $2000

На Дніпропетровщині сержант ЗСУ обіцяв знайомому допомогти в ухиленні від мобілізації за $2000

Сьогодні 11:52
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Військовослужбовця затримали.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сержант ЗСУ обіцяв знайомому допомогти в ухиленні від мобілізації за $2000

За даними слідства, сержант ЗСУ обіцяв своєму знайомому вплинути на рішення співробітника одного із ТЦК та СП Дніпропетровської області про відстрочку від військової служби строком на пів року. Таку «послугу» командир взводу оцінив в 2000 доларів.

Але під час передачі грошей військовослужбовця затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

У підозрюваного вилучили гроші та документи, призначені для оформлення відстрочки. Тепер фігуранту загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сержант ЗСУ обіцяв знайомому допомогти в ухиленні від мобілізації за $2000

Новости Днепра про На Дніпропетровщині сержант ЗСУ обіцяв знайомому допомогти в ухиленні від мобілізації за $2000

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі медики МСЕК вимагали хабарі у поранених військовослужбовців під час оформлення груп інвалідності.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині сержант ЗСУ обіцяв знайомому допомогти в ухиленні від мобілізації за $2000Українська

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