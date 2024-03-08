На Днепропетровщине сегодня прогремят три взрыва: когда и где именно

Однако, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!

Сегодня в 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район), в 13:00 — плановый взрыв в карьере «Первомайский» ЧАО «ЮГОК» (Терновский район), а в 14:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, — написал он.

Причин для паники нет — они производственные.

Сегодня, 8 марта, в Кривом Роге в 11:00, 13:00 и 14:00 прогремят взрывы.

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