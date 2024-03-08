На Дніпропетровщині сьогодні пролунають три вибухи: коли та де саме

Без паніки!

Сьогодні, 8 березня, у Кривому Розі об 11:00, 13:00 та 14:00 пролунають вибухи.

Підстав для паніки немає – вони виробничі.

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

Сьогодні об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район), о 13:00 – плановий вибух у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район), а о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – написав він.

Проте, будь ласка, не ігноруйте тривоги!

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