На Дніпропетровщині сьогодні пролунають три вибухи: коли та де саме

Сьогодні, 8 березня, у Кривому Розі об 11:00, 13:00 та 14:00 пролунають вибухи.
Підстав для паніки немає – вони виробничі.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Сьогодні об 11:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі ПрАТ «ІНГЗК» (Інгулецький район), о 13:00 – плановий вибух у кар’єрі «Першотравневий» ПрАТ «ПІВНГЗК» (Тернівський район), а о 14:00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар’єрі «Південний» (Саксаганський, Центрально-Міський райони). Виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає, – написав він.
Проте, будь ласка, не ігноруйте тривоги!
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