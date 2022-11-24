На Днепропетровщине промышленный гигант остановил работу из-за обесточивания

Об этом предприятие сообщает в Facebook.
Отмечается, что той электроэнергии, которая сейчас недостаточно, что производство работало хотя бы на уровне 20% мощности. Из-за «АрселорМиттала» приостановил выплав стали и производство проката.
Пока в работе остаются коксовые батареи №№ 5, 6. Еще две коксовые батареи (№№ 3, 4) и доменная печь №6 находятся в режиме горячей консервации. Оба карьеры предприятия и фабрики ГОКа – обесточены.
Производство продолжится, когда специалистам удастся возобновить нормальную работу энергетической инфраструктуры.
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