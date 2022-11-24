На Днепропетровщине промышленный гигант остановил работу из-за обесточивания

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» приостановило выплавку стали и производство проката. В работе остается ограниченное количество мощностей.

Об этом предприятие сообщает в Facebook.

Отмечается, что той электроэнергии, которая сейчас недостаточно, что производство работало хотя бы на уровне 20% мощности. Из-за «АрселорМиттала» приостановил выплав стали и производство проката.

Пока в работе остаются коксовые батареи №№ 5, 6. Еще две коксовые батареи (№№ 3, 4) и доменная печь №6 находятся в режиме горячей консервации. Оба карьеры предприятия и фабрики ГОКа – обесточены.

Производство продолжится, когда специалистам удастся возобновить нормальную работу энергетической инфраструктуры.

Читайте также: