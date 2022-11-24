На Дніпропетровщині промисловий гігант зупинив роботу через знеструмлення

Про це підприємство повідомляє у Фейсбуці.
Зазначається, що тієї електроенергії яка є зараз не достатньо, що виробництво працювало хоча б на рівні 20% потужності. Через “АрселорМіттал” призупинив виплав сталі та виробництво прокату.
Наразі в роботі залишаються коксові батареї №№ 5, 6. Ще дві коксові батареї (№№ 3, 4) та доменна піч №6 перебувають у режимі гарячої консервації. Обидва кар’єри підприємства та фабрики ГЗК – знеструмлені.
Виробництво продовжиться, коли фахівцям вдасться поновити нормальну роботу енергетичної інфраструктури.
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