На Дніпропетровщині промисловий гігант зупинив роботу через знеструмлення

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» призупинило виплавку сталі та виробництво прокату. В роботі залишається обмежена кількість потужностей.

Про це підприємство повідомляє у Фейсбуці.

Зазначається, що тієї електроенергії яка є зараз не достатньо, що виробництво працювало хоча б на рівні 20% потужності. Через “АрселорМіттал” призупинив виплав сталі та виробництво прокату.

Наразі в роботі залишаються коксові батареї №№ 5, 6. Ще дві коксові батареї (№№ 3, 4) та доменна піч №6 перебувають у режимі гарячої консервації. Обидва кар’єри підприємства та фабрики ГЗК – знеструмлені.

Виробництво продовжиться, коли фахівцям вдасться поновити нормальну роботу енергетичної інфраструктури.

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