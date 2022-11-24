Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині промисловий гігант зупинив роботу через знеструмлення

На Дніпропетровщині промисловий гігант зупинив роботу через знеструмлення

Сьогодні 21:30
просмотров

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» призупинило виплавку сталі та виробництво прокату. В роботі залишається обмежена кількість потужностей.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині промисловий гігант зупинив роботу через знеструмлення

Про це підприємство повідомляє у Фейсбуці. 

Зазначається, що тієї електроенергії яка є зараз не достатньо, що виробництво працювало хоча б на рівні 20% потужності. Через “АрселорМіттал” призупинив виплав сталі та виробництво прокату.

Наразі в роботі залишаються коксові батареї №№ 5, 6. Ще дві коксові батареї (№№ 3, 4) та доменна піч №6 перебувають у режимі гарячої консервації. Обидва кар’єри підприємства та фабрики ГЗК – знеструмлені.

Виробництво продовжиться, коли фахівцям вдасться поновити нормальну роботу енергетичної інфраструктури.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині промисловий гігант зупинив роботу через знеструмленняУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині промисловий гігант зупинив роботу через знеструмленняРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині запустили чотири із п’яти обласних водоканалів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:35
    На Дніпропетровщині запустили чотири із п’яти обласних водоканалів

    На Дніпропетровщині запустили майже всі водоканали.

    Згадуйте правила: у Дніпрі на перехрестях будуть працювати регулювальники
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:23
    Згадуйте правила: у Дніпрі на перехрестях будуть працювати регулювальники

    Важливо!

    На Дніпропетровщині енергетики заживили понад 70% критичної інфраструктури і 20% осель
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:03
    На Дніпропетровщині енергетики заживили понад 70% критичної інфраструктури і 20% осель

    На Дніпропетровщині енергетики вже заживили понад 70% критичної інфраструктури.

    Перелік банків, які будуть працювати у Дніпрі навіть в умовах тривалого блекауту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:21
    Перелік банків, які будуть працювати у Дніпрі навіть в умовах тривалого блекауту

    Через блекаут деякі банки у Дніпрі призупинили роботу.

    Наверх