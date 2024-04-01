На Днепропетровщине полиция уже несколько дней разыскивает 17-летнего парня: нужна помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

Полиция Павлограда разыскивает 17-летнего Василия Беляева.

Известно, что утром 30 марта парень ушел из дома в с. Богдановка и в настоящее время его местонахождение не известно.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы короткие черные, глаза карие.

Был одет в длинное черное пальто и высокие черные кеды с белой подошвой и круглой наклейкой, синие джинсы, оранжевую кофту в полоску.

Если вы видели Василия или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (066) 280 13 10, (050) 456 40 45.

Важна любая информация!

Обновлено: полиция разыскала пропавшего парня. С ним все хорошо!

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