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  • На Дніпропетровщині поліція вже кілька днів розшукує 17-річного хлопця: потрібна допомога

На Дніпропетровщині поліція вже кілька днів розшукує 17-річного хлопця: потрібна допомога

Сьогодні 08:00
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Придивіться уважно до фото!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліція вже кілька днів розшукує 17-річного хлопця: потрібна допомога

Поліція Павлограда розшукує 17-річного Василя Бєляєва.

Відомо, що вранці 30 березня хлопець пішов з дому у с. Богданівка та на даний час його місцезнаходження не відоме.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 180 см, середньої статури, волосся коротке чорне, очі карі.

Був одягнений у довге чорне пальто та високі чорні кеди з білою підошвою та круглою наклейкою, сині джинси, помаранчеву кофту в смужку.

Якщо ви бачили Василя чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, (066) 280 13 10, (050) 456 40 45.

Важлива будь-яка інформація!

Оновлено: поліція розшукала зниклого хлопця. З ним все добре! 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліція вже кілька днів розшукує 17-річного хлопця: потрібна допомогаУкраїнська

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