На Днепропетровщине полиция разыскивает без вести пропавшего 27-летнего мужчину

В Новомосковском районе полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшего Леонида Пхенды.

В понедельник, 24 апреля, 27-летний житель поселка Мелиоративное Новомосковского района ушел из дома и пропал.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Сейчас его местонахождение не известно. Последний раз мужчину видели в магазине «Варус» на улице Сучкова в Новомосковске в день его исчезновения около 12:00.

Приметы: на вид 25-27 лет, рост 170-175 см, худого телосложения, волосы русые, глаза серые.

Был одет: брюки черные, черная кофта с капюшоном, зеленая куртка, при себе имел портфель черный из ткани.

Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (098) 242 58 03, (050) 948-53-23. Или другим удобным для вас способом.

Важна любая информация!

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