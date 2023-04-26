В Желтых Водах произошло ДТП: водителя зажало в салоне

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.
Вчера, 25 апреля, на улице Энтузиастов в Желтых Водах произошло ДТП. Водитель ВАЗ не справился с управлением и влетел в столб. В машине находились три пассажира, которые после удара самостоятельно выбрались из авто.
В салоне ВАЗ зажало 19-летнего водителя, которого деблокировали спасатели и передали медикам. С травмами молодого человека госпитализировали.
Читайте также:
Автор:
За прошедшие сутки в Днепре «заминировали» ТРЦ "Neo Plaza" и…
По состоянию на 6.00 в связи с проведением регламентных работ…
Вчера, 25 апреля, в Новокодакском районе города произошел пожар в…
Сегодня, 26 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты…
За прошедшие сутки в Днепре «заминировали» ТРЦ "Neo Plaza" и "Passage"
По состоянию на 6.00 в связи с проведением регламентных работ на повышающей насосной станции (ПНС) на пер. Фестивальный пониженное давление на верхних этажах домов на ж/м Левобережное-3.
Вчера, 25 апреля, в Новокодакском районе города произошел пожар в одноэтажном доме.
Сегодня, 26 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В Днепропетровской областной прокуратуре сообщают: им инкриминируют контрабанду прекурсоров в больших размерах, незаконное изготовление, приобретение, хранение, сбыт психотропного вещества и незаконное обращение с боевыми запасами.
На фронте погиб младший сержант 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка Александр Иванович Павлишин.
Зонт сегодня не понадобится!
Движение усложнено, планируйте свой маршрут!
Российские военные, роя окопы в Запорожской области, заразились сибирской язвой.
Сегодня, 25 апреля, россияне ударили артиллерией по Никопольскому району. Жителей призвали находиться в укрытиях.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!