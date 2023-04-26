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В Желтых Водах произошло ДТП: водителя зажало в салоне

Сегодня 10:00
просмотров

В Желтых Водах ВАЗ врезался в столб, водителя зажало в салоне автомобиля.

Новости Днепра про В Желтых Водах произошло ДТП: водителя зажало в салоне

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.

Вчера, 25 апреля, на улице Энтузиастов в Желтых Водах произошло ДТП. Водитель ВАЗ не справился с управлением и влетел в столб. В машине находились три пассажира, которые после удара самостоятельно выбрались из авто.

В салоне ВАЗ зажало 19-летнего водителя, которого деблокировали спасатели и передали медикам. С травмами молодого человека госпитализировали.

Новости Днепра про В Желтых Водах произошло ДТП: водителя зажало в салоне

Новости Днепра про В Желтых Водах произошло ДТП: водителя зажало в салоне

Новости Днепра про В Желтых Водах произошло ДТП: водителя зажало в салоне

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Новости Днепра про В Желтых Водах произошло ДТП: водителя зажало в салонеУкраїнська Новости Днепра про В Желтых Водах произошло ДТП: водителя зажало в салонеРусский

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