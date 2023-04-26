В пригороде Днепра пятеро детей ночью заблудились на острове

В пригороде Днепра спасали заблудших детей на острове.

Во вторник, 25 апреля, около 23 часов вечера, к спасателям поступило сообщение о потерявшихся детях. Школьники гуляли на Самарском острове, которое рядом с Слобожанской тергромадой, и не смогли самостоятельно вернуться на берег.

Приехав на место инцидента, водолазы-спасатели выяснили, что пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет были на острове.

В темноте трудно было увидеть, где именно были дети, поэтому спасатели и полицейские разделились. Мешали также большие заросшие камыша на прибрежной зоне. Через некоторое время, школьников все же удалось найти и вернуть на берег.

Подростков осмотрели работники экстренной медицинской помощи, состояние детей – удовлетворительное. Детали происшествия устанавливают правоохранительные органы.

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