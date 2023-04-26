На Дніпропетровщині поліція розшукує безвісно зниклого 27-річного чоловіка

У понеділок, 24 квітня, 27-річний житель селища Меліоративне Новомосковського району пішов з дому та зник.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Наразі його місце перебування не відомо. Востаннє чоловіка бачили у магазині «Варус» на вулиці Сучкова у Новомосковську у день зникнення близько 12:00.
Прикмети: на вигляд 25-27 років, зріст 170-175 см, худої статури, волосся русе, очі сірі.
Був одягнений: штани чорні, чорну кофту з капюшоном, зелену куртку, при собі мав портфель чорний з тканини.
Якщо ви бачили чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, (098) 242 58 03, (050) 948-53-23. Або іншим зручним для вас способом.
Важлива будь-яка інформація!
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