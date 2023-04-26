Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині поліція розшукує безвісно зниклого 27-річного чоловіка

На Дніпропетровщині поліція розшукує безвісно зниклого 27-річного чоловіка

Сьогодні 10:14
просмотров

У Новомосковському районі поліція встановлює місце перебування безвісно зниклого Леоніда Пхенди.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліція розшукує безвісно зниклого 27-річного чоловіка

У понеділок, 24 квітня, 27-річний житель селища Меліоративне Новомосковського району пішов з дому та зник.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області. 

Наразі його місце перебування не відомо. Востаннє чоловіка бачили у магазині «Варус» на вулиці Сучкова у Новомосковську у день зникнення близько 12:00.

Прикмети: на вигляд 25-27 років, зріст 170-175 см, худої статури, волосся русе, очі сірі.

Був одягнений: штани чорні, чорну кофту з капюшоном, зелену куртку, при собі мав портфель чорний з тканини.

Якщо ви бачили чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: 102, (098) 242 58 03, (050) 948-53-23. Або іншим зручним для вас способом.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліція розшукує безвісно зниклого 27-річного чоловіка

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поліція розшукує безвісно зниклого 27-річного чоловікаУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У “Дії” з’явилася нова послуга для водіїв: яка саме
    Новини Дніпра
    Вчора 17:52
    У “Дії” з’явилася нова послуга для водіїв: яка саме

    У "Дії" доопрацювали сервіс, який дозволяє поділитися техпаспортом на автівку,…

    У Кривому Розі колишній в’язень поранив ножем знайомого та напав на перехожого
    Новини Дніпра
    Вчора 11:56
    У Кривому Розі колишній в’язень поранив ножем знайомого та напав на перехожого

    23 квітня на вулиці у Центрально-Міському районі Кривого Рогу 38-річний…

    У Дніпрі рятують 17-річну дівчину, яка впала з 3-го поверху: тікала від батьків
    Новини Дніпра
    Вчора 10:40
    У Дніпрі рятують 17-річну дівчину, яка впала з 3-го поверху: тікала від батьків

    Нещасний випадок стався у Кам'янському.

    У Дніпрі патрульні виявили мотоцикл, який розшукує Інтерпол
    Новини Дніпра
    24.04.2023 15:44
    У Дніпрі патрульні виявили мотоцикл, який розшукує Інтерпол

    Хто залишив мотоцикл - невідомо.

    Наверх