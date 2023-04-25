Квіти вогню: у Дніпрі зацвів хеномелес (ФОТО)

Фото вогняних квітів опублікував директор ботсаду ДНУ Анатолій Кабар на своїй сторінці в Facebook.
Хеномелес або в народі японська айва – вид плодових чагарників. У дикій природі розповсюджений в Японії та Китаї, через що й отримав таку назву в наших краях.
Взагалі, це плодовий кущ, але в Європі його садять, як декоративну рослину. Квітне хеномелес близько двох тижнів, поступово розпускаючи вогняно-червоні бутони. Іноді цвіт буває білим, рожевим, кремовим та лососевим.
Висота молодого сажанця близько 50 сантиметрів, а доросла рослина виростає до 1-2 метрів. Пагони колючі, але бувають гладкими. Зазвичай, хеномелес використовують в ландшафтному дизайні.
Плоди схожі на яблука чи груші, але їх рідко вживають в їжу сирими, бо вони досить терпкі та гіркі. За смаком нагадують лимон або незріле яблуко. Після заморозків стають солодшими. Використовують плоди під час приготування лікерів, мармеладу, варення, а іноді – в медичних цілях, через лікувальні властивості цього фрукту. Зазначається, що в хеномелеса більше пектину, ніж в української айви чи яблуках.
Квітне чагарник дійсно чарівно. Більше фото – ТУТ.
Нагадаємо, раніше ми публікували фото тюльпанових полів в парку Шевченко.
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