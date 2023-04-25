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У “Дії” з’явилася нова послуга для водіїв: яка саме

Сьогодні 17:52
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У "Дії" доопрацювали сервіс, який дозволяє поділитися техпаспортом на автівку, та додали можливість скасувати шеринг.

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Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації. 

Так, тепер автівкою можна не тільки поділитися, а й скасувати шеринг, якщо такої потреби більше немає. Скористатися сервісом може як власник авто, так і належний користувач.

Щоб скористатися послугою, власники транспортних засобів мають авторизуватися в “Дії”, обрати у розділі “Послуги” шеринг авто та скасувати шеринг. Належні користувачі можуть ініціювати скасування. Для цього необхідно авторизуватися в “Дії”, перейти до “Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу” та обрати “Відмовитися від користування авто”, після чого пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Скасування відбудеться автоматично і техпаспорт зникне з “Дії” належного користувача.

Якщо ви раніше поділилися техпаспортом у “Дії”, можете відмінити шеринг. Без черг, паперів та довгих очікувань. Послуга доступна як для власника авто, так і для належного користувача. Разом з командою МВС працюємо над іншими послугами для водіїв, – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кабміні розповіли, чи зростуть ціни на електроенергію з 1 травня. 

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