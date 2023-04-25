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У Кабміні розповіли, чи зростуть ціни на електроенергію з 1 травня

Сьогодні 17:31
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30 квітня мав закінчитися спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію.

Новости Днепра про У Кабміні розповіли, чи зростуть ціни на електроенергію з 1 травня

У зв’язку з цим у мережі почали писати, що тариф зросте. Цифри називали різні: і 2, і 5, і навіть 7 грн за кВт-год.

Але сьогодні, 25 квітня, Кабінет Міністрів на засіданні продовжив дію фіксованого тарифу на електроенергію для населення ще на місяць – до кінця травня.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць, – сказав прем’єр.

Отже, ціна на електроенергію для населення у травні ще становитиме 1,44 грн/кВт-год і 1,68 грн/кВт-год залежно від споживання (до 250 кВт-год та понад 250 кВт-год відповідно).

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Новости Днепра про У Кабміні розповіли, чи зростуть ціни на електроенергію з 1 травняУкраїнська Новости Днепра про У Кабміні розповіли, чи зростуть ціни на електроенергію з 1 травняРусский

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