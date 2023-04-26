«Neo Plaza» и «Passage»: в Днепре «заминировали» ТРЦ

Полицейские обследовали все объекты, никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Информация оказалась ложной.

В понедельник, 25 апреля, поступило сообщение о минировании школы №19, а также двух торгово-развлекательных центров — «Neo Plaza» и «Passage».

За прошедшие сутки в Днепре «заминировали» ТРЦ "Neo Plaza" и "Passage"

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