«Neo Plaza» и «Passage»: в Днепре «заминировали» ТРЦ

В понедельник, 25 апреля, поступило сообщение о минировании школы №19, а также двух торгово-развлекательных центров — «Neo Plaza» и «Passage».
Полицейские обследовали все объекты, никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Информация оказалась ложной.
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