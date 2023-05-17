На Днепропетровщине полиция разыскивает 67-летнего мужчину с велосипедом

Нужна ваша помощь!

В Новомосковске полиция устанавливает местонахождение 67-летнего без вести пропавшего Николая Корецкого.

С 16 мая он отсутствует по месту жительства, где он находится – неизвестно. Отмечается, что в этот день мужчина около 8:00 выехал из дома на велосипеде, вероятно, в сторону центрального рынка и пропал.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 176 см, худого телосложения, волосы седые, прическа короткая, глаза голубые.

Был одет: брюки синие с белыми лампасами, серая футболка. При себе у него был велосипед серого цвета.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (098) 242 58 03, (050) 948-53-23.

Важна любая информация!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: