Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине полиция разыскивает 67-летнего мужчину с велосипедом

Сегодня 12:40
просмотров

Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про На Днепропетровщине полиция разыскивает 67-летнего мужчину с велосипедом

В Новомосковске полиция устанавливает местонахождение 67-летнего без вести пропавшего Николая Корецкого.

С 16 мая он отсутствует по месту жительства, где он находится – неизвестно. Отмечается, что в этот день мужчина около 8:00 выехал из дома на велосипеде, вероятно, в сторону центрального рынка и пропал.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 176 см, худого телосложения, волосы седые, прическа короткая, глаза голубые.

Был одет: брюки синие с белыми лампасами, серая футболка. При себе у него был велосипед серого цвета.

Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (098) 242 58 03, (050) 948-53-23.

Важна любая информация!

Читайте также:

 

Новости Днепра про На Днепропетровщине полиция разыскивает 67-летнего мужчину с велосипедомУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине полиция разыскивает 67-летнего мужчину с велосипедомРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре на Донецком шоссе образовалась огромная пробка: причина
    Новости Днепра
    Сегодня 13:55
    В Днепре на Донецком шоссе образовалась огромная пробка: причина

    Будьте внимательны!

    В среднем на 200-300 гривен: в Днепре и области подорожает электроэнергия
    Новости Днепра
    Сегодня 12:36
    В среднем на 200-300 гривен: в Днепре и области подорожает электроэнергия

    В среднем люди будут тратить на 200-300 гривен больше при…

    В Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться
    Новости Днепра
    Сегодня 09:54
    В Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться

    Важно!

    В Днепре уволили водителя маршрутки, который отказывался перевозить льготников
    Новости Днепра
    Вчера 18:32
    В Днепре уволили водителя маршрутки, который отказывался перевозить льготников

    К сожалению, каждый из нас хоть раз в жизни был…

    Последние новости

    В Днепре на Донецком шоссе образовалась огромная пробка: причина
    В Днепре на Донецком шоссе образовалась огромная пробка: причина

    Будьте внимательны!

    Сегодня 13:55
    0
    просмотров
    На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)
    На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)

    Более 70 лет назад в центре Днепра возвели гостиницу. Ее фото публиковали на открытках, тут останавливались люди, да и проработала гостиница довольно долго – почти 50 лет. Но теперь на ее месте находится другое, современное здание.

    Сегодня 12:46
    просмотров
    В среднем на 200-300 гривен: в Днепре и области подорожает электроэнергия
    В среднем на 200-300 гривен: в Днепре и области подорожает электроэнергия

    В среднем люди будут тратить на 200-300 гривен больше при оплате счетов за электроэнергию.

    Сегодня 12:36
    просмотров
    Мошенники, выдавая себя за руководителя ДнепроОВА, требуют деньги от бизнесменов
    Мошенники, выдавая себя за руководителя ДнепроОВА, требуют деньги от бизнесменов

    Активизировались мошенники, спекулирующие на ВСУ.

    Сегодня 11:15
    0
    просмотров
    К Виктору Павлику, который «подарил» своей жене и блогерке из Днепра спецпропуск, наведалась полиция
    К Виктору Павлику, который «подарил» своей жене и блогерке из Днепра спецпропуск, наведалась полиция

    Блогерша из Днепра Екатерина Репяхова попала в скандал, показав видео, где ее муж Виктор Павлик кичится спецпропуском.

    Сегодня 10:32
    0
    просмотров
    В Днепре популярный трамвай временно изменит маршрут: подробности
    В Днепре популярный трамвай временно изменит маршрут: подробности

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    Сегодня 10:23
    2
    просмотров
    В Днепре 17 мая на нескольких улицах до 17 часов не будет света
    В Днепре 17 мая на нескольких улицах до 17 часов не будет света

    В Днепре 17 мая будут отключения света.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться
    В Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться

    Важно!

    Сегодня 09:54
    0
    просмотров
    Уже 200 тысяч военных: Генштаб сообщил о потерях врага
    Уже 200 тысяч военных: Генштаб сообщил о потерях врага

    По данным на утро среды,17 мая, украинские военные ликвидировали за сутки 610 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет более 200 тысяч военных - 200590 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили девять танков и 16 БПЛА.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Тушили почти два часа: из-за пожара в Днепре пострадали соседи
    Тушили почти два часа: из-за пожара в Днепре пострадали соседи

    В АНД районе Днепра загорелся частный дом, огонь перекинулся на соседнюю летнюю кухню.

    Сегодня 09:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх