На Дніпропетровщині поліція розшукує 67-річного чоловіка з велосипедом

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У Новомосковську поліція встановлює місце перебування 67-річного безвісно зниклого Миколи Корецького.

З 16 травня чоловік відсутній за місцем мешкання, де він зараз перебуває – невідомо. Зазначається, що цього дня чоловік близько 8:00 виїхав з дому на велосипеді, ймовірно, в бік центрального ринку та зник.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 65-70 років, зріст 176 см, худої статури, волосся сиве, зачіска коротка, очі блакитні.

Був одягнений: штани сині з білими лампасами, футболка сіра. При собі мав велосипед сірого кольору.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за телефонами: 102, (098)242 58 03, (050) 948-53-23.

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