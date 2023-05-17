На Дніпропетровщині поліція розшукує 67-річного чоловіка з велосипедом

У Новомосковську поліція встановлює місце перебування 67-річного безвісно зниклого Миколи Корецького.
З 16 травня чоловік відсутній за місцем мешкання, де він зараз перебуває – невідомо. Зазначається, що цього дня чоловік близько 8:00 виїхав з дому на велосипеді, ймовірно, в бік центрального ринку та зник.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 65-70 років, зріст 176 см, худої статури, волосся сиве, зачіска коротка, очі блакитні.
Був одягнений: штани сині з білими лампасами, футболка сіра. При собі мав велосипед сірого кольору.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за телефонами: 102, (098)242 58 03, (050) 948-53-23.
Важлива будь-яка інформація!
Читайте також:
Автор:
У середньому, люди будуть витрачати на 200-300 гривень більше при…
Учора, 16 травня, о 18:55 на лінію «101» зателефонували мешканці…
На жаль, кожен із нас хоч раз в житті був…
Важлива інформація!