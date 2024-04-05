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  • На Днепропетровщине полицейские разыскивают 76-летнего мужчину: 31 марта ушел из дома

На Днепропетровщине полицейские разыскивают 76-летнего мужчину: 31 марта ушел из дома

Сегодня 08:31
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Нужна ваша помощь!

Новости Днепра про На Днепропетровщине полицейские разыскивают 76-летнего мужчину: 31 марта ушел из дома

Полицейские Павлограда разыскивают 76-летнего Виталия Снитко.

Известно, что 31 марта мужчина ушел из дома и в настоящее время его местонахождение неизвестно.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Приметы: рост около 175 см, худощавого телосложения, глаза темные, волосы короткие седые.

Был одет: черные спортивные штаны, темно-синяя куртка, черная кепка, футболка бело-синяя в полоску, резиновые ботинки.

Если вы видели Виталия или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 066 345 58 97, 102.

Важна любая информация!

Обновлено: полицейские разыскали мужчину. Жертвой преступления или правонарушения он не стал.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 32-летнюю женщину.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине полицейские разыскивают 76-летнего мужчину: 31 марта ушел из домаУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине полицейские разыскивают 76-летнего мужчину: 31 марта ушел из домаРусский

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