На Днепропетровщине полицейские разыскивают 76-летнего мужчину: 31 марта ушел из дома

Полицейские Павлограда разыскивают 76-летнего Виталия Снитко.
Известно, что 31 марта мужчина ушел из дома и в настоящее время его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Приметы: рост около 175 см, худощавого телосложения, глаза темные, волосы короткие седые.
Был одет: черные спортивные штаны, темно-синяя куртка, черная кепка, футболка бело-синяя в полоску, резиновые ботинки.
Если вы видели Виталия или вам известно, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 066 345 58 97, 102.
Важна любая информация!
Обновлено: полицейские разыскали мужчину. Жертвой преступления или правонарушения он не стал.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине правоохранители разыскивают 32-летнюю женщину.
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