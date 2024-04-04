Месяц не дожил до 40-летия: на войне погиб слесарь-ремонтник из Днепропетровщины

На войне погиб газовик из Днепропетровской области.

Печальное известие сообщили в телеграм-канале Днепровского филиала «Газсети».

С глубокой грустью сообщаем о трагической гибели нашего коллеги Виктора Полуфакина. Почти два года он стоял на защите Украины, но 30 марта 2024 года отдал свою жизнь, отражая российских захватчиков на Донецком направлении, — говорится в сообщении.

В мирной жизни Виктор работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования в Царичанском участке. Через месяц мужчине должно было исполниться 40 лет.

Без отца осталась восьмилетняя дочь.

В нашей памяти он останется настоящим героем, мужественным защитником своей страны, упорным коллегой и искренним человеком. Его велик подвиг навсегда в наших сердцах. Коллектив газораспределительной компании Днепропетровщины выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора. Светлая память, — говорится в сообщении.

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