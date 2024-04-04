В Днепре утеплят более 10 многоэтажек: кому повезет

В Днепре начали утеплять дома на средства ЕБРР. Это общий проект Кабмина Украины и Европейского банка реконструкции и развития. Его цель — повысить энергоэффективность нашей страны и снизить нагрузку на энергосистему, которая регулярно подвергается атакам со стороны РФ, сообщают в горсовете.
Пока что планируют утеплить 16 многоэтажек. В настоящее время начали облагать утеплителем дом по улице Инженерной, 1.
Как говорится на сайте Днепровского городского совета, в городе в рамках этого сотрудничества утеплят 16 домов. Это как ОСМД, так и дома коммунальной собственности.
В доме на ул. Инженерной, 1 к работам уже приступили.
Как уточнили в горсовете, дом по Инженерной, один из немногих счастливчиков, которые были в проекте термомодернизации еще в 2021 году. К сожалению, полномасштабное вторжение РФ.
В рамках сотрудничества с ЕБРР будут утеплены и дома, фасады которых разрушились в результате обстрелов России. Это дома на Набережной Победы, 120 и Калиновой, 100.
В Днепре за счет ЕБРР утеплят дома по следующим адресам:
ул. Инженерная, 1, 3, 4, 4-А, 6, 8;
просп. Богдана Хмельницкого, 113, 119;
просп. Слобожанский, 88, 105, 106, 108;
ул. Калнышевского, 72;
ул. Набережная Победы, 120;
ул. Калиновая, 100-А;
ул. Квартальная, 35.
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