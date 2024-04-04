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У Дніпрі утеплять понад 10 багатоповерхівок: кому пощастить

Сьогодні 20:08
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У Дніпрі утеплять кілька будинків.

Новости Днепра про У Дніпрі утеплять понад 10 багатоповерхівок: кому пощастить

У Дніпрі почали утеплювати будинки коштом ЄБРР. Це спільний проєкт Кабміну України та Європейського банку реконструкції та розвитку. Його мета — підвищити енергоефективність нашої країни та знизити навантаження на енергосистему, яка регулярно зазнає атак з боку РФ, повідомляють у міськраді.

Поки що планують утеплити 16 багатоповерхівок. Нині почали обкладати утеплювачем будинок по вулиці Інженерній, 1.

Як йдеться на сайті Дніпровської міської ради, у місті в рамках цієї співпраці утеплять 16 будинків. Це як ОСББ, так і будинки комунальної власності.

У будинку по вул. Інженерній, 1 роботи вже розпочали.

Як уточнили у міськраді, будинок по Інженерній, 1 один з небагатьох щасливчиків, які були у проєкті термомодернізації ще у 2021 році. На жаль, повномасштабне вторгнення РФ.

У рамах співпраці з ЄБРР будуть утеплені й будинки, фасади яких зазнали руйнувань внаслідок обстрілів рф. Це будинки на Набережній Перемоги, 120 та на Калиновій, 100. 

У Дніпрі коштом ЄБРР утеплять будинки за наступними адресами:

  • вул. Інженерна, 1, 3, 4, 4-А, 6, 8;
  • просп. Богдана Хмельницького, 113, 119;
  • просп. Слобожанський, 88, 105, 106, 108;
  • вул. Калнишевського, 72;
  • вул. Набережна Перемоги, 120;
  • вул. Калинова, 100-А;
  • вул. Квартальна, 35.

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