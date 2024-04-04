У Дніпрі утеплять понад 10 багатоповерхівок: кому пощастить

У Дніпрі почали утеплювати будинки коштом ЄБРР. Це спільний проєкт Кабміну України та Європейського банку реконструкції та розвитку. Його мета — підвищити енергоефективність нашої країни та знизити навантаження на енергосистему, яка регулярно зазнає атак з боку РФ, повідомляють у міськраді.
Поки що планують утеплити 16 багатоповерхівок. Нині почали обкладати утеплювачем будинок по вулиці Інженерній, 1.
Як йдеться на сайті Дніпровської міської ради, у місті в рамках цієї співпраці утеплять 16 будинків. Це як ОСББ, так і будинки комунальної власності.
У будинку по вул. Інженерній, 1 роботи вже розпочали.
Як уточнили у міськраді, будинок по Інженерній, 1 один з небагатьох щасливчиків, які були у проєкті термомодернізації ще у 2021 році. На жаль, повномасштабне вторгнення РФ.
У рамах співпраці з ЄБРР будуть утеплені й будинки, фасади яких зазнали руйнувань внаслідок обстрілів рф. Це будинки на Набережній Перемоги, 120 та на Калиновій, 100.
У Дніпрі коштом ЄБРР утеплять будинки за наступними адресами:
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