В лесу в окрестностях Днепра все пеньки покрылись странной паутиной (ФОТО)

В Новокодаком лесничестве пеньки облепили странной паутиной.

На это обратил внимание местный житель Serhii Nazimov.

Десятки пней покрылись плотной белой паутиной в Новокодацком лесничестве.

Новокодацкое лесничество в окрестностях г. Днепр. 02.04.2024. Пеньки покрыты паутиной (такими пеньками несколько десятков). Никогда раньше не видел такого явления. Какой-то паук поработал? — пишет Serhii Nazimov в сообществе «Животный мир Украины».

Скорее всего, пни действительно оплели паутиной десятки пауков. Также это могли быть паутинные клещи – вредители, атакующие овощные культуры и другие растения. После себя они оставляют тоненькие полотна, похожие на паутину. Такие новообразования крайне негативно влияют на зеленые насаждения.

В комментариях предположили, что белая паутина на пеньках образовали гифы грибов. Это — микроскопическое, нитевидное ответвление гриба, образующее его вегетативное тело — талом. После себя они оставляют белые тоненькие ниточки.

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