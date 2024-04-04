У лісі на околицях Дніпра всі пеньки вкрилися дивною павутиною (ФОТО)

У Новокодацькому лісництві пеньки обліпили дивною павутиною.

На це звернув увагу місцевий житель Serhii Nazimov.

Десятки пеньків вкрилися щільною білою павутиною в Новокодацькому лісництві.

Новокодацьке лісництво на околицях м. Дніпро. 02.04.2024. Пеньки вкриті павутиною (такими пеньків кілька десятків). Ніколи раніше не бачив такого явища. Якийсь павук попрацював? – пише Serhii Nazimov у спільноті “Тваринний світ України”.

Скоріш за все пеньки дійсно обплели павутиною десятки павуків. Також це могли бути павутинні кліщі – шкідники, які атакують овочеві культури та інші рослини. Після себе вони залишають тоненькі полотна, схожі на павутину. Такі новоутворення вкрай негативно впливають на зелені насадження.

У коментарях припустили, що біле павутиння на пеньках утворили гіфи грибів. Це – мікроскопічне, ниткоподібне відгалуження гриба, що утворює його вегетативне тіло — талом. Після себе вони залишають білі тоненькі ниточки.

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