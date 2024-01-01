На Днепропетровщине почти неделю разыскивают пропавшую без вести семью

Правоохранители Кривого Рога почти неделю разыскивают 39-летнюю Екатерину Богдан и ее двух малолетних детей: 9-летнюю Марию и Анатолия, которому 1,4 года.
Известно, что 27 декабря 2023 года мать вместе с детьми ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы женщины: на вид 35-40 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, длинные темные волосы, карие глаза. Особые приметы: на левой руке татуировка в виде цветов. Была одета: желтая пуховая куртка до колен, белые спортивные штаны и черные кроссовки.
Приметы дочери: на вид 8-9 лет, рост 140 см, русые волосы, карие глаза. Была одета: куртка синяя, брюки черные, ботинки синего цвета.
Приметы сына: на вид полтора года, рост 90 см, карие глаза. Был одет: зеленый комбинезон и синяя шапка.
Если вы видели женщину и ее детей или вы знаете, где они могут быть, сообщите об этом по номерам: 068-909-37-53, 102!
Важна любая информация!
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