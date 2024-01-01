На Дніпропетровщині майже тиждень розшукують родину, яка зникла безвісти

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Правоохоронці Кривого Рогу майже тиждень розшукують 39-річну Катерину Богдан та її двох малолітніх дітей: 9-річну Марію та Анатолія, якому 1,4 роки.

Відомо, що 27 грудня 2023 року мати разом з дітьми пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети жінки: на вигляд 35-40 років, зріст 170 см, худорлявої статури, довге темне волосся, карі очі. Особливі прикмети: на лівій руці татуювання у вигляді квітів. Була одягнена: жовта пухова куртка до колін, білі спортивні штани та чорні кросівки.

Прикмети доньки: на вигляд 8-9 років, зріст 140 см, русяве волосся, карі очі. Була одягнена: куртка синя, штани чорні, черевики синього кольору.

Прикмети сина: на вигляд півтора року, зріст 90 см, карі очі. Був одягнений: зелений комбінезон та синя шапка.

Якщо ви бачили жінку та її дітей чи вам відомо, де вони можуть бути, повідомте про це за номерами: 068-909-37-53, 102!

Важлива будь-яка інформація!

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