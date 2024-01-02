На Днепропетровщине перед Новым годом мужчина всадил знакомому нож в сердце

Теперь мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Перед Новым Годом, 31 декабря, в Покрове Никопольского района произошел ужасный инцидент – 49-летний мужчина убил своего знакомого.

Как выяснили полицейские, между мужчинами возник конфликт, во время которого злоумышленник кухонным ножом ударил 39-летнего пострадавшего в сердце. От полученной травмы он умер на месте, а нападавший скрылся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители в течение нескольких часов установили личность преступника и задержали его. Отмечается, что у подозреваемого уже есть не одна судимость. Орудие преступления – кухонный нож – изъяли.

1 января следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь ему грозит до 15 лет за решеткой.

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