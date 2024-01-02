На Дніпропетровщині перед Новим роком чоловік всадив знайомому ніж у серце

Тепер чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.

Перед Новим Роком, 31 грудня, у місті Покров Нікопольського району стався жахливий інцидент – 49-річний чоловік вбив свого знайомого.

Як з’ясували правоохоронці, між чоловіками виник конфлікт, під час якого зловмисник кухонним ножем вдарив 39-річного потерпілого в серце. Від отриманої травми він помер на місці, а нападник втік.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці протягом декількох годин встановила особу злочинця та затримали його. Зазначається, що підозрюваний вже має не одну судимість. Знаряддя злочину – кухонний ніж – вилучили.

1 січня слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер йому загрожує до 15 років за ґратами.

Читайте також:

Українська