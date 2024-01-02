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Хотіли горілки: у Дніпрі невідомі побили працівників АЗС

Сьогодні 14:22
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Інцидент стався днями на АЗС "Юкон" на вулиці Янтарна.

Новости Днепра про Хотіли горілки: у Дніпрі невідомі побили працівників АЗС

Двоє чоловіків прийшли на заправку та почали вимагати продати їм горілку. Один із працівників АЗС сказав невідомим, що цього напою у продажу немає. Клієнти на таку відповідь відреагували неадекватно – вони накинулися на касира і заправника та побили їх, а після втекли. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що постраждалим навіть знадобилася медична допомога.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом правоохоронці проводять перевірку.

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Новости Днепра про Хотіли горілки: у Дніпрі невідомі побили працівників АЗСУкраїнська

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