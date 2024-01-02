Хотіли горілки: у Дніпрі невідомі побили працівників АЗС

Інцидент стався днями на АЗС "Юкон" на вулиці Янтарна.

Двоє чоловіків прийшли на заправку та почали вимагати продати їм горілку. Один із працівників АЗС сказав невідомим, що цього напою у продажу немає. Клієнти на таку відповідь відреагували неадекватно – вони накинулися на касира і заправника та побили їх, а після втекли.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що постраждалим навіть знадобилася медична допомога.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом правоохоронці проводять перевірку.

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