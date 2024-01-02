Хотели водки: в Днепре неизвестные избили работников АЗС

Инцидент произошел на днях на АЗС "Юкон" на улице Янтарная.

Двое мужчин пришли на заправку и потребовали продать им водку. Один из работников АЗС сказал неизвестным, что этого напитка в продаже нет. Клиенты на такой ответ отреагировали неадекватно – они набросились на кассира и заправщика и избили их, а после сбежали.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что пострадавшим даже понадобилась медицинская помощь.

Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что по указанному факту правоохранители проводят проверку.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: