Хотели водки: в Днепре неизвестные избили работников АЗС

Двое мужчин пришли на заправку и потребовали продать им водку. Один из работников АЗС сказал неизвестным, что этого напитка в продаже нет. Клиенты на такой ответ отреагировали неадекватно – они набросились на кассира и заправщика и избили их, а после сбежали.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что пострадавшим даже понадобилась медицинская помощь.
Мы обратились за комментарием по поводу этого инцидента в полицию. Журналисту dnepr.info сообщили, что по указанному факту правоохранители проводят проверку.
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