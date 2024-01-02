На Дніпропетровщині рецидивіст обікрав лікарню: брав усе, що помістилося на скутер

На Дніпропетровщині затримали крадія-рецидивіста.

Днями у Кам’янському районі піймали чоловіка, який здійснив щонайменше чотири крадіжки в області. Щоб його не засікли, 44-річний мешканець Жовтих Вод вчиняв злочини у чотирьох селищах різних територіальних громад, однак і це йому не допомогло.

Чоловік раніше вже був судимий за схожі майнові злочини, зазначили у пресслужбі ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області. Наразі правоохоронцям вдалося встановити причетність затриманого до чотирьох крадіжок у різних селищах Кам’янського району.

Підозрюваний обікрав лікарську амбулаторію, два магазини та приміщення старостинського округу. До приміщення злочинець проникав шляхом віджиму дверей і вікон за допомогою монтажного лому. Викрадав гроші та все, що було зручно перевезти на скутері.

Під час пошуку злочинця вдалося також знайти частину вкраденого у потерпілих майна. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Також правоохоронців перевіряють, чи не вчиняв чоловік інші злочини на території регіону.

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