На Днепропетровщине рецидивист обворовал больницу: брал все, что поместилось на скутер

На днях в Каменском районе поймали мужчину, совершившего по меньшей мере четыре кражи в области. Чтобы его не засекли, 44-летний житель Желтых Вод совершал преступления в четырех поселках разных территориальных общин, однако и это ему не помогло.
Мужчина ранее уже был судим за схожие имущественные преступления, отметили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Правоохранителям удалось установить причастность задержанного к четырем кражам в разных поселках Каменского района.
Подозреваемый обокрал врачебную амбулаторию, два магазина и помещение старостинского округа. В помещение преступник проникал по пути отжима дверей и окон с помощью монтажного лома. Похищал деньги и все, что удобно было перевезти на скутере.
При поиске преступника удалось также найти часть украденного у потерпевших имущества. Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.4 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Также правоохранителей проверяют, не совершал ли мужчина другие преступления на территории региона.
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