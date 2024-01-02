У Дніпрі з’явився ще один планетарій: як туди потрапити безкоштовно

Туди потрапити можна безкоштовно.
Упродовж другого тижня канікул, з 2 по 6 січня, діти разом з дорослими можуть завітати до планетарію, який розташований у ТРЦ Караван, що на вулиці Нижньодніпровська. Про це йдеться на сайті торговельного центру.
Планетарій розгорнули на 2-му поверсі. Сеанси будуть проходити кожні 30 хв. з 12:00 до 18:00. Організатори стверджують, що глядачі зможуть зануритися у чарівний світ астрономії.
Вхід вільний та безкоштовний.
Нагадаємо, упродовж першої половини 2024 школярі можуть безкоштовно потрапити до дніпровського планетарію, що на Крутогірному узвозі.
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