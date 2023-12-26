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  • На Днепропетровщине один из водоканалов потратит 644 тысячи на какао, шоколад и конфеты

На Днепропетровщине один из водоканалов потратит 644 тысячи на какао, шоколад и конфеты

Сегодня 11:30
просмотров

Марганецкий водоканал планирует потратить более 640 тысяч гривен на сладкие подарки.

Новости Днепра про На Днепропетровщине один из водоканалов потратит 644 тысячи на какао, шоколад и конфеты

Об этом говорится в тендере, опубликованном на сайте государственных закупок.

Заказчик – КП «Марганецкое производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» Днепропетровского облсовета. В народе – Марганецводоканал.

Администрация КП объявила закупку сладких подарков к Новому году. На какао, шоколад и кондитерские сахарные изделия планируют потратить 644 360 гривен.

Новости Днепра про На Днепропетровщине один из водоканалов потратит 644 тысячи на какао, шоколад и конфеты

Деталей по закупке мало. Отмечается, что в наборы должны входить какао, шоколад и конфеты. Поставщик – ООО «Страна сладких мечтаний». Закупка прямая, без аукциона.

Количество подарков не указано, но на официальном сайте учреждения говорится, что в КП работает 316 человек. Из них рабочие – 247 человек, специалисты, руководители и технические служащие – 69 чел.

Закупка уже завершена.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине один из водоканалов потратит 644 тысячи на какао, шоколад и конфетыУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине один из водоканалов потратит 644 тысячи на какао, шоколад и конфетыРусский

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