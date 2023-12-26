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  • На Дніпропетровщині один із водоканалів витратить 644 тисяч на какао, шоколад та цукерки

На Дніпропетровщині один із водоканалів витратить 644 тисяч на какао, шоколад та цукерки

Сьогодні 11:30
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Марганецький водоканал планує витратити понад 640 тисяч гривень на солодкі подарунки.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині один із водоканалів витратить 644 тисяч на какао, шоколад та цукерки

Про це йдеться в тендері опублікованому на сайті державних закупівель.

Замовник – КП “Марганецьке виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства” Дніпропетровської облради. У народі – Марганецьводоканал. 

Адміністрація КП оголосила закупівлю солодких подарунків до Нового року. На какао, шоколад та кондитерські цукрові вироби планують витратити 644 тисячі 360 гривень. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині один із водоканалів витратить 644 тисяч на какао, шоколад та цукерки

Деталей щодо закупівлі мало. Зазначається, що до наборів повинні входити какао, шоколад та цукерки. Постачальник – ТОВ “Країна солодких мрій”. Закупівля пряма, без проведення аукціону. 

Кількість подарунків не зазначена, але на офіційному сайті установи йдеться про те, що в КП працює 316 людей. З них робітники — 247 людей, фахівці, керівники та технічні службовці — 69 чол.

Закупівля вже завершена. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині один із водоканалів витратить 644 тисяч на какао, шоколад та цукеркиУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині один із водоканалів витратить 644 тисяч на какао, шоколад та цукеркиРусский

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