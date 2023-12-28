На Днепропетровщине ночью слышали взрывы: работала ПВО

В ночь на 28 декабря на Днепропетровщине слышали взрывы – это работала ПВО по российским дронам. В Криворожском районе наши защитники уничтожили 2 беспилотника.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Слава Героям! Наше небо защищают самые лучшие! – отметил он.
В других районах Днепропетровщины было тихо. Без вражеских атак.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!
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