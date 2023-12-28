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На Днепропетровщине ночью слышали взрывы: работала ПВО

Сегодня 07:40
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Спасибо нашим защитникам!

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью слышали взрывы: работала ПВО

В ночь на 28 декабря на Днепропетровщине слышали взрывы – это работала ПВО по российским дронам. В Криворожском районе наши защитники уничтожили 2 беспилотника.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Слава Героям! Наше небо защищают самые лучшие! – отметил он.

В других районах Днепропетровщины было тихо. Без вражеских атак.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью слышали взрывы: работала ПВО

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги!

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