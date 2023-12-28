На Дніпропетровщині вночі чули вибухи: працювала ППО

Дякуємо нашим захисникам!

У ніч на 28 грудня на Дніпропетровщині чули вибухи – це працювала ППО по російським дронам. У Криворізькому районі наші захисники знищили 2 безпілотники.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Слава Героям! Наше небо захищають найкращі! – зазначив він.

На інших територіях Дніпропетровщини було тихо. Без ворожих атак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!

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