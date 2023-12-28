На Дніпропетровщині вночі чули вибухи: працювала ППО

У ніч на 28 грудня на Дніпропетровщині чули вибухи – це працювала ППО по російським дронам. У Криворізькому районі наші захисники знищили 2 безпілотники.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Слава Героям! Наше небо захищають найкращі! – зазначив він.
На інших територіях Дніпропетровщини було тихо. Без ворожих атак.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!
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