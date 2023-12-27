Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 5 котів полтавської “Робінзонки Крузо”, яка 21 рік жила на безлюдному острові, знайшли притулок у Дніпрі

5 котів полтавської “Робінзонки Крузо”, яка 21 рік жила на безлюдному острові, знайшли притулок у Дніпрі

Сьогодні 22:06
просмотров

Тварин полтавської "Робінзонки Крузо", яка 21 рік прожила на острові, пороздавали новим господарям та волонтерам.

Новости Днепра про 5 котів полтавської

Рятувальники разом із зооволонтерами доставили на “велику землю” котів “Робінзонки Крузо” з Полтавщини. Нещодавно померла 66-річна Лариса Ребриста, яка 21 рік прожила на безлюдному острові Вишняки, що розташований в акваторії Кам’янського водосховища. Жінка залишила після себе 6 собак та 30 котів. Після смерті господарки вони були без нагляду. 

Новости Днепра про 5 котів полтавської

Волонтерам та надзвичайникам довелося зробити кілька “ходок” на острів, позаяк за один раз забрати всіх тварин не вдалося. Кілька здичавілих чотирилапих у руки не далися. Рятувальну операцію провели півтора десятка людей, які взявши з собою приманки та їжу, намагалися зібрати до купи котиків та собак. 

Частину тварин роздали людям, а решта чекатиме на нових господарів у притулках. Зокрема, п’ятеро котів тепер у Дніпрі, пише “Суспільне”. Ще троє котиків досі на острові. Вони здичавіли найбільше, тому забрати їх не вдається. Поки що пухнастиків підгодовуватимуть сусіди. 

Чотири собаки та 11 котів відправилися до притулку у Біликах. Неприлаштованими залишаються восьмеро котів. Охочі забрати чотирилапих можуть звернутись на сторінку UAnimals у Facebook.

До речі, на острові також жили качки та кури, яких теж забрали волонтери.

Новости Днепра про 5 котів полтавської

Для довідки: Вишняки – один із островів Кам’янського водосховища. Розташований майже на перетині Полтавської та Дніпропетровської областей. 

Читайте також:

Новости Днепра про 5 котів полтавської Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Розстріляний автомобіль посеред траси на Дніпропетровщині: нові деталі
Новини Дніпра
Сьогодні 21:34
Розстріляний автомобіль посеред траси на Дніпропетровщині: нові деталі

У Дніпропетровській області шукають підозрюваного у вбивстві 49-річного водія.

Таке буває рідко: у Дніпрі та області після буревію з’явилася зимова веселка (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 19:33
Таке буває рідко: у Дніпрі та області після буревію з’явилася зимова веселка (ФОТО)

Після буревію 27 грудня над Дніпром, Нікополем та Кривим Рогом…

Стало відомо, що з’явиться замість кінотеатру “Січ” у Дніпрі на Тополі-3
Новини Дніпра
Сьогодні 18:44
Стало відомо, що з’явиться замість кінотеатру “Січ” у Дніпрі на Тополі-3

Замість кінотеатру "Січ" на Тополі збудують торговельний центр.

Як у Дніпрі будуть працювати травмпункти на свята та їхні адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 18:02
Як у Дніпрі будуть працювати травмпункти на свята та їхні адреси

Важлива інформація!

Наверх