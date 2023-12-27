5 котів полтавської “Робінзонки Крузо”, яка 21 рік жила на безлюдному острові, знайшли притулок у Дніпрі

Тварин полтавської "Робінзонки Крузо", яка 21 рік прожила на острові, пороздавали новим господарям та волонтерам.

Рятувальники разом із зооволонтерами доставили на “велику землю” котів “Робінзонки Крузо” з Полтавщини. Нещодавно померла 66-річна Лариса Ребриста, яка 21 рік прожила на безлюдному острові Вишняки, що розташований в акваторії Кам’янського водосховища. Жінка залишила після себе 6 собак та 30 котів. Після смерті господарки вони були без нагляду.

Волонтерам та надзвичайникам довелося зробити кілька “ходок” на острів, позаяк за один раз забрати всіх тварин не вдалося. Кілька здичавілих чотирилапих у руки не далися. Рятувальну операцію провели півтора десятка людей, які взявши з собою приманки та їжу, намагалися зібрати до купи котиків та собак.

Частину тварин роздали людям, а решта чекатиме на нових господарів у притулках. Зокрема, п’ятеро котів тепер у Дніпрі, пише “Суспільне”. Ще троє котиків досі на острові. Вони здичавіли найбільше, тому забрати їх не вдається. Поки що пухнастиків підгодовуватимуть сусіди.

Чотири собаки та 11 котів відправилися до притулку у Біликах. Неприлаштованими залишаються восьмеро котів. Охочі забрати чотирилапих можуть звернутись на сторінку UAnimals у Facebook.

До речі, на острові також жили качки та кури, яких теж забрали волонтери.

Для довідки: Вишняки – один із островів Кам’янського водосховища. Розташований майже на перетині Полтавської та Дніпропетровської областей.

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