На Днепропетровщине мужчина и женщина пытали человека: связывали, избивали и унижали

На днях на Днепропетровщине произошло вопиющее событие. Предварительно, в селе Булаховка мужчина и его знакомая издевались над местным жителем. Они его связывали, избивали и унижали.
Все пытки снимали на камеру. Видео опубликовали в сети.
На кадрах можно услышать, что мужчина обвиняет жертву в краже и в том, что он «бросил его на бабки». А женщина называет его «мусорской гнидой».
Пострадавший во время избиения просит прощения и уверяет, что исправится.
Отмечается, что правоохранители разыскали и задержали злоумышленников. По данному факту возбуждено два уголовных производства по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины.
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