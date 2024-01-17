На Днепропетровщине мужчина и женщина пытали человека: связывали, избивали и унижали

Видео с пытками опубликовали в сети.

На днях на Днепропетровщине произошло вопиющее событие. Предварительно, в селе Булаховка мужчина и его знакомая издевались над местным жителем. Они его связывали, избивали и унижали.

Все пытки снимали на камеру. Видео опубликовали в сети.

На кадрах можно услышать, что мужчина обвиняет жертву в краже и в том, что он «бросил его на бабки». А женщина называет его «мусорской гнидой».

Пострадавший во время избиения просит прощения и уверяет, что исправится.

Отмечается, что правоохранители разыскали и задержали злоумышленников. По данному факту возбуждено два уголовных производства по ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 127 (Пытки) Уголовного кодекса Украины.

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