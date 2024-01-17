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  • На Дніпропетровщині чоловік та жінка катували людину: зв’язували, били та принижували

На Дніпропетровщині чоловік та жінка катували людину: зв’язували, били та принижували

Сьогодні 12:55
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Відео з катуваннями опублікували у мережі.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік та жінка катували людину: зв’язували, били та принижували

Днями на Дніпропетровщині сталася кричуща подія. Попередньо, у селі Булахівка чоловік та його знайома знущалися над місцевим мешканцем. Вони його зв’язували, били та принижували.

Усі катування знімали на камеру. Відео опублікували у мережі.

На кадрах можна почути, що чоловік звинувачує жертву у крадіжці та в тому, що він “кинув його на бабки”. Жінка водночас називає його “мусорською гнидою”.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік та жінка катували людину: зв’язували, били та принижували

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік та жінка катували людину: зв’язували, били та принижували

Постраждалий під час побиття просить вибачення та запевняє, що виправиться.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік та жінка катували людину: зв’язували, били та принижували

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік та жінка катували людину: зв’язували, били та принижували

Зазначається, що правоохоронці розшукали та затримали зловмисників. За цим фактом відкрито два кримінальні провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 127 (Катування) Кримінального кодексу України.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік та жінка катували людину: зв’язували, били та принижувалиУкраїнська

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