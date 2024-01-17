Небезпечні розваги: у Дніпрі підлітки каталися на велосипедах по річці (ВІДЕО)

Як тільки вдарили морози та лід скував річку, мешканці Дніпра рушили на водойму – хтось порибалити, а хтось порозважатися.
Так, днями по річці підлітки каталися на велосипедах.
Відео опублікували місцеві Telegram-канали.
На кадрах видно, що юнак не просто катається, а навіть робить певні трюки.
Зазначимо, подібні розваги можуть закінчитися трагедією, тому у жодному разі так не робіть.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі влаштували нічний кемпінг посеред замерзлої водойми (ФОТО).
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