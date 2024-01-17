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У мережі показали унікальні фото Нового мосту в Дніпрі за декілька місяців до відкриття

Сьогодні 10:35
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Дніпряни показали ретро-фото Нового моста за декілька місяців до відкриття.

Новости Днепра про У мережі показали унікальні фото Нового мосту в Дніпрі за декілька місяців до відкриття

Новий міст побудували в 1960-х роках, після того, як стара дерев’яна переправа, яку звели нашвидкуруч в 1944 – згоріла.

У спільноті “Історія у фотографіях. Катеринослав – Дніпропетровськ” показали рідкісні фото з часів будівництва мосту. 

На опублікованій світлині видно, що не вистачає лише одного прольоту. Фото з архіву Михайла Верника датується листопадом 1966 року.

Однак у коментарях вважають, що на фото не листопад, а жовтень 1966 року, або кінець вересня. 

Це не може бути листопад 1966 р. Тому що 14 жовтня 1966 проводили випробування, по мосту проїхали вантажівки. А відкрили міст 5 листопада 1966 року, – пишуть дніпряни.

Будівництво Нового мосту розпочали у 1964-му. На відміну від свого тимчасового попередника, нова переправа була бетонною. Першу балку, яка з’єднувала два береги поклали у серпні 1966. А 14 жовтня вже проводили випробування переправи вантажівками. Дата урочистого відкриття Центрального мосту для руху – 5 листопада 1966.

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Новости Днепра про У мережі показали унікальні фото Нового мосту в Дніпрі за декілька місяців до відкриттяУкраїнська

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