На Днепропетровщине мужчина угнал авто у военнослужащего и перепродал его

Он сообщил, что оставил автомобиль ВАЗ во дворе многоэтажки, а когда через неделю вернулся, то обнаружил его отсутствие.
Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
В тот же день правоохранители начали поиск. В одном из частных домовладений они обнаружили похожий по описанию автомобиль. В ходе дальнейших мер полицейские установили личность похитителя – им оказался 30-летний местный житель. Выяснилось, что с помощью троса злоумышленник угнал автомобиль со двора многоэтажки и затем перепродал его.
Полицейские изъяли автомобиль для последующей передачи владельцу.
По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. После получения необходимых результатов экспертизы будет принято решение о вручении мужчине сообщения о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Досудебное расследование продолжается.
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