На Дніпропетровщині чоловік викрав авто у військовослужбовця та перепродав його

3 квітня до Новомосковського районного відділу поліції звернувся військовослужбовець.

Він повідомив, що залишив автомобіль ВАЗ у дворі багатоповерхівки, а коли через тиждень повернувся, то виявив його відсутність.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Того ж дня правоохоронці почали пошук. В одному із приватних домоволодінь вони виявили схожий за описами автомобіль. У ході подальших заходів поліцейські встановили особу викрадача – ним виявився 30-річний місцевий мешканець. З’ясувалося, що за допомогою тросу зловмисник відігнав автівку з двору багатоповерхівки та потім перепродав її.

Поліцейські вилучили автомобіль для подальшої передачі власнику.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Після отримання необхідних результатів експертизи буде прийнято рішення про вручення чоловіку повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

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