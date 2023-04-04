Термінові онлайн-консультації з лікарем: як дніпрянам скористатися новою послугою від Helsi

В Україні відкрили сервіс, де можна онлайн проконсультуватися з будь-яким лікарем.

Відсьогодні в додатку Helsi доступні термінові онлайн-консультації з лікарем. Проконсультуватися можна з будь-яким спеціалістом, незалежно від вашого місцезнаходження.

Які послуги доступні:

користувачі можуть поспілкуватися з будь-яким лікарем – сімейним чи вузькопрофільним;

спілкування може бути письмовим – у чаті, або в форматі відео чи аудіо дзвінка;

за результатами консультації пацієнт може отримати рецепт чи направлення до офлайн-лікаря, усе це зберігається в вашому персональному електронному кабінеті;

для прийому не потрібна декларація з лікарем чи направлення;

такі консультації не потребують очікування в кілька днів, поспілкуватися з лікарем можна за декілька хвилин. Щоправда, це можна зробити тільки з 7 ранку до 22 години вечора.

Як записатися:

Треба завантажити додаток Helsi та авторизуватися. Вибрати розділ “Сервіси” – “Термінова онлайн-консультація”. Треба створити заявку, для себе або рідних. Якщо це дитина, то необхідна присутність одного із батьків чи опікунів. Протягом декількох хвилин вашу заявку оброблять і з’єднають з потрібним фахівцем.

Скільки триває прийом та вартість:

Тривалість однієї консультації близько 15 хвилин, але за потреби лікар може продовжити час прийому. Щоправда, за одну зустріч з онлайн-лікарем треба заплатити 200 гривень.

Якщо вам не змогли підібрати потрібного фахівця, то заявка скасовується та гроші повертаються. Якщо прийом перервався з технічних причин, то лікар ще раз з вами зв’яжеться.

Нагадаємо, з 1 квітня діє е-рецепт на рецептурні ліки. ТУТ ми розповідали ТОП-10 міфів про це нововведення.

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