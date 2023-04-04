Лежала на підлозі у зачиненій квартирі: у Покрові рятувальники допомогли літній жінці

Не будьте байдужими до тих, хто поряд!

Учора, 3 квітня, о 17:01 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Бориса Мозолевського у Покрові за зачиненими дверима квартири жінка відчайдушно кличе на допомогу.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши за адресою, у присутності правоохоронців фахівці ДСНС відкрили вхідні двері.

Всередині помешкання на підлозі рятувальники виявили літню жінку, яка потребувала медичної допомоги.

До робіт залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в каналізаційний колодязь впав собака: його діставали рятувальники.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: