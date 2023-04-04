Лежала на підлозі у зачиненій квартирі: у Покрові рятувальники допомогли літній жінці

Учора, 3 квітня, о 17:01 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Бориса Мозолевського у Покрові за зачиненими дверима квартири жінка відчайдушно кличе на допомогу.
Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши за адресою, у присутності правоохоронців фахівці ДСНС відкрили вхідні двері.
Всередині помешкання на підлозі рятувальники виявили літню жінку, яка потребувала медичної допомоги.
До робіт залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в каналізаційний колодязь впав собака: його діставали рятувальники.
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