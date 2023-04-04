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  • Лежала на підлозі у зачиненій квартирі: у Покрові рятувальники допомогли літній жінці

Лежала на підлозі у зачиненій квартирі: у Покрові рятувальники допомогли літній жінці

Сьогодні 12:48
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Не будьте байдужими до тих, хто поряд!

Новости Днепра про Лежала на підлозі у зачиненій квартирі: у Покрові рятувальники допомогли літній жінці

Учора, 3 квітня, о 17:01 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Бориса Мозолевського у Покрові за зачиненими дверима квартири жінка відчайдушно кличе на допомогу.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши за адресою, у присутності правоохоронців фахівці ДСНС відкрили вхідні двері.

Всередині помешкання на підлозі рятувальники виявили літню жінку, яка потребувала медичної допомоги.

До робіт залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в каналізаційний колодязь впав собака: його діставали рятувальники.

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Новости Днепра про Лежала на підлозі у зачиненій квартирі: у Покрові рятувальники допомогли літній жінціУкраїнська Новости Днепра про Лежала на підлозі у зачиненій квартирі: у Покрові рятувальники допомогли літній жінціРусский

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