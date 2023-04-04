Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Наче червона річка: у Дніпрі на набережній розпускаються багряні спіреї (ФОТО)

Наче червона річка: у Дніпрі на набережній розпускаються багряні спіреї (ФОТО)

Сьогодні 12:45
просмотров

У Дніпрі на набережній розквітла алея криваво-червоних спірей.

Новости Днепра про Наче червона річка: у Дніпрі на набережній розпускаються багряні спіреї (ФОТО)

На Набережній Перемоги розквітнули багряні спіреї. Лінія з криваво-червоних міні-кущів тягнеться близько 300 метрів від скверу “Прибережного”. Якщо будете гуляти на набережній, то зверніть увагу також на десятки сакур, які цього року розцвіли раніше. 

Ось ці багряні квіти – спірея японська із назвою “Ентоні Ватерер”. Це гарний та повільно зростаючий кущ, який має компактну крону та яскраві червоні квітки. Висота дорослої рослини досягає 80 сантиметрів. 

Зазвичай цю рослину садять в паркових зонах або вздовж міських доріг, адже вона невибаглива та добре переносить клімат великого міста. 

Dnepr.info зазняв для вас криваво-червоні спіреї.

Новости Днепра про Наче червона річка: у Дніпрі на набережній розпускаються багряні спіреї (ФОТО)

Новости Днепра про Наче червона річка: у Дніпрі на набережній розпускаються багряні спіреї (ФОТО)

Новости Днепра про Наче червона річка: у Дніпрі на набережній розпускаються багряні спіреї (ФОТО)

Нагадаємо, раніше в Дніпрі на бульварі Слави розквітла калина Фаррера.

Читайте також:

Новости Днепра про Наче червона річка: у Дніпрі на набережній розпускаються багряні спіреї (ФОТО)Українська Новости Днепра про Наче червона річка: у Дніпрі на набережній розпускаються багряні спіреї (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Розікрали майже 7 тонн продуктів для ЗСУ: на Дніпропетровщині знайшли склад набитий харчами
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:01
    Розікрали майже 7 тонн продуктів для ЗСУ: на Дніпропетровщині знайшли склад набитий харчами

    На Дніпропетровщині знайшли підпільний склад з 3 тоннами продуктів, які…

    Витягли з того світу: у Дніпрі врятували залізничника, який потрапив під обстріл у Слов’янську
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:22
    Витягли з того світу: у Дніпрі врятували залізничника, який потрапив під обстріл у Слов’янську

    Чоловік потрапив під обстріл 27 березня.

    У Дніпрі викрили російського агента, який зливав дані про літаки ЗСУ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:41
    У Дніпрі викрили російського агента, який зливав дані про літаки ЗСУ

    Мешканець Дніпра зливав дані про розташування повітряних сил ЗСУ.

    Набирайте все: у декількох районах Дніпра знову не буде води через аварію
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:07
    Набирайте все: у декількох районах Дніпра знову не буде води через аварію

    У Дніпрі через можливу аварію на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції у…

    Наверх