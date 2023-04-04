Наче червона річка: у Дніпрі на набережній розпускаються багряні спіреї (ФОТО)

На Набережній Перемоги розквітнули багряні спіреї. Лінія з криваво-червоних міні-кущів тягнеться близько 300 метрів від скверу “Прибережного”. Якщо будете гуляти на набережній, то зверніть увагу також на десятки сакур, які цього року розцвіли раніше.
Ось ці багряні квіти – спірея японська із назвою “Ентоні Ватерер”. Це гарний та повільно зростаючий кущ, який має компактну крону та яскраві червоні квітки. Висота дорослої рослини досягає 80 сантиметрів.
Зазвичай цю рослину садять в паркових зонах або вздовж міських доріг, адже вона невибаглива та добре переносить клімат великого міста.
Dnepr.info зазняв для вас криваво-червоні спіреї.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі на бульварі Слави розквітла калина Фаррера.
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