У Мінцифри розповіли, чи будуть вручати повістки через месенджери

Повістки через месенджери українцям не роздаватимуть. Це технічно неможливо.
Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю виданню LIGA.
Таким чином глава Мінцифри прокоментував слова нардепа Федора Веніславського про те, що в парламенті розглядають можливість розсилки повісток за допомогою Viber або Telegram.
Я думаю, чи він некоректно висловився, чи просто це вирвано з контексту. Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, доки немає якісного реєстру військовозобов’язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив’язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо умовно зробити цього року, – наголосив Федоров.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні повістки надсилатимуть в “Дії”: чи це правда.
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