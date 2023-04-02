Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Набережній Перемоги розцвітають десятки сакур (ФОТО)

Сьогодні 12:13
просмотров

Дуже гарно!

Новости Днепра про На Набережній Перемоги розцвітають десятки сакур (ФОТО)

Кінець березня та перші дні квітня не радують містян теплою погодою та сонечком.

Але, незважаючи на це, на Набережній Перемоги розцвітають десятки сакур.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Новости Днепра про На Набережній Перемоги розцвітають десятки сакур (ФОТО)

Новости Днепра про На Набережній Перемоги розцвітають десятки сакур (ФОТО)

Алея сакур знаходиться біля скверу “Прибережний”. 

Новости Днепра про На Набережній Перемоги розцвітають десятки сакур (ФОТО)

Новости Днепра про На Набережній Перемоги розцвітають десятки сакур (ФОТО)

Минулого року деревця квітли пізніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на бульварі Слави квітне калина Фаррера (ФОТО).

Читайте також:

Новости Днепра про На Набережній Перемоги розцвітають десятки сакур (ФОТО)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Кабіна згоріла дотла: у Кам’янському посеред дороги палала фура
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:14
    Кабіна згоріла дотла: у Кам’янському посеред дороги палала фура

    У суботу, 1 квітня, о 18:47 на лінію «101» повідомили…

    Житловий масив та десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:37
    Житловий масив та десятки вулиць: де сьогодні у Дніпрі немає води

    У неділю, 2 квітня, багато мешканців Дніпра залишилися без води.

    Погода на 2 квітня: у Дніпрі очікується дощ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:15
    Погода на 2 квітня: у Дніпрі очікується дощ

    Захопіть з собою парасольку!

    “Вирішив пройтися по базарах, а закінчилося все ремонтом двох міських доріг”: Філатов розповів про звернення дніпрян
    Новини Дніпра
    Вчора 20:08
    “Вирішив пройтися по базарах, а закінчилося все ремонтом двох міських доріг”: Філатов розповів про звернення дніпрян

    Мер Дніпра Борис Філатов зізнався, що йому доволі проблематично з'являтися…

    Наверх