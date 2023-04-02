На Набережній Перемоги розцвітають десятки сакур (ФОТО)

Дуже гарно!

Кінець березня та перші дні квітня не радують містян теплою погодою та сонечком.

Але, незважаючи на це, на Набережній Перемоги розцвітають десятки сакур.

Про це повідомляє Dnepr.info.

Алея сакур знаходиться біля скверу “Прибережний”.

Минулого року деревця квітли пізніше.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на бульварі Слави квітне калина Фаррера (ФОТО).

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